С борта пропавшего А330 поступило 24 сообщения о неисправностях

Пропавший 1 июня Airbus A330 прислал 24 автоматических сообщения о неисправностях, в том числе о несоответствии скоростей, измеренных разными датчиками, о поломке автопилота и системы автоматической подгазовки.

"Последнее сообщение о местонахождении самолета было передано в 2.10 по UTC (универсальному координированному времени). В то же время поступило первое сообщение о поломках. Последнее сообщение с борта было передано в 2.14 UTC, и за эти четыре минуты с борта было получено 24 сообщения о поломках", - сказал глава экспертной группы французского Бюро расследования авиакатастроф Ален Буйяр на пресс-конференции.

По его словам, сообщения свидетельствуют "о несоответствии скоростей, измеренных тремя системами на борту самолета, а также о поломке автопилота, системы автоматической подгазовки и других систем".

Связь с самолетом, который вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж, была потеряна через четыре часа после вылета, когда лайнер находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек.

РИА "Новости"