Решение по Иерусалиму: постпред США в ООН назвала Трампа "единственным, у кого хватило смелости"
Все предшественники Трампа на посту президента с 1995 года откладывали вступление в силу закона о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и о признании его столицей Израиля.
Признание Иерусалима президентом Дональдом Трампом в качестве столицы Израиля и перенос туда американского посольства - «правильный поступок», заявила постпред США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает телеканал CBS, передает РБК.
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По ее словам, Трамп оказался «единственным, у кого хватило смелости» сделать то, о чем «люди просили 22 года». «Это правильный поступок, потому что это реальность. Иерусалим - столица Израиля», - сказала она.
Она одобрила перенос американского посольства в Иерусалим, так как там находятся израильский премьер-министр, парламент и Верховный суд. «Нашему посольству логично быть там», — подчеркнула Хейли.
В заключении она похвалила решительность Трампа и призвала к продолжению переговоров Израиль и Палестину, а предыдущие попытки договориться назвала «дешевыми». «Это нисколько не привело нас к миру», — сказала Хейли о переговорном процессе в последние 22 года.
Закон о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и о признании его столицей Израиля был принят еще в 1995 году. Однако в документе оговаривалось, что президент каждые полгода может откладывать его вступление в силу. Этой опцией пользовались все предшественник Трампа на посту президента.
Как сообщал УНИАН, в результате столкновений в ходе акций протеста палестинце в Израиле пострадало более тысячи человек.