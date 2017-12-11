Решение по Иерусалиму: постпред США в ООН назвала Трампа "единственным, у кого хватило смелости"

Признание Иерусалима президентом Дональдом Трампом в качестве столицы Израиля и перенос туда американского посольства - «правильный поступок», заявила постпред США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает телеканал​ CBS, передает РБК.

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По ее словам, Трамп оказался «единственным, у кого хватило смелости» сделать то, о чем «люди просили 22 года». «Это правильный поступок, потому что это реальность. Иерусалим - столица Израиля», - сказала она.

Она одобрила перенос американского посольства в Иерусалим, так как там находятся израильский премьер-министр, парламент и Верховный суд. «Нашему посольству логично быть там», — подчеркнула Хейли.

В заключении она похвалила решительность Трампа и призвала к продолжению переговоров Израиль и Палестину, а предыдущие попытки договориться назвала «дешевыми». «Это нисколько не привело нас к миру», — сказала Хейли о переговорном процессе в последние 22 года.

Закон о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и о признании его столицей Израиля был принят еще в 1995 году. Однако в документе оговаривалось, что президент каждые полгода может откладывать его вступление в силу. Этой опцией пользовались все предшественник Трампа на посту президента.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновений в ходе акций протеста палестинце в Израиле пострадало более тысячи человек.