Заместитель генсека ООН впервые за 7 лет посетил КНДР: заявил о "серьезном риске" конфликта

Заместитель генерального секретаря ООН американец Джефри Фелтман посетил Северную Корею и предупредил Пхеньян о «неотложной необходимости» предотвратить просчеты, которые могут привести к международному конфликту.

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Как передает Радио Свобода, ООН сообщила, что Фелтман встречался с министром иностранных дел Ли Ен Хо и его заместителем Пак Мон Гуком. Во время визита, который состоялся с 5 по 8 декабря, Фелтман заявил властям КНДР, что существует «серьезный риск», что «просчет может повлечь конфликт», и призвал Пхеньян сохранить открытые каналы связи с миром.

Фелтман сообщил, что международное сообщество преданно поискам мирного решения конфликта, вызванного испытанием Северной Кореей баллистических ракет и ядерных вооружений в нарушение резолюции ООН.

Миссия Фелтмана к представителям страны, которая поддерживает режим самоизоляции, была первым таким визитом высокопоставленного дипломата ООН за семь лет.