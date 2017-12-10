Лига арабских государств потребовала от США отменить решение по Иерусалиму

05:31, 10 декабря 2017
Мир
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В Каире прошли встречи представителей Лиги арабских государств.

Лига арабских государств (ЛАГ) потребовала от США отказаться от решения признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.

9 декабря в Каире прошли встречи представителей ЛАГ.

В совместном заявлении страны арабские назвали решение президента США Дональда Трампа «опасным нарушением международного закона», которое не имеет силы.

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Теги: #признание Иерусалима столицей