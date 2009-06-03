Бразилия установила принадлежность найденных в океане обломков самолета

Обломки самолета, обнаруженные в 650 километрах к северо-востоку от бразильского архипелага Фернанду-ди-Норонья в Атлантическом океане, действительно являются фрагментами пропавшего аэробуса компании Air France, передает агентство «Франс Пресс».

Соответствующее заявление для журналистов сделал министр обороны Бразилии Нельсон ЖОБИМ (Nelson Jobim). По его словам, на этот счет не осталось "никаких сомнений".

Ранее сообщалось, что среди найденных обломков было сидение из кабины самолета и оранжевый буй, однако специалисты не могли с уверенностью сказать, что обнаружены именно обломки разыскиваемого самолета, отмечает «Лента.ру».

По словам Н.ЖОБИМА, обломки разбросаны на площади пяти квадратных километров, а на поверхности океана разлилось авиатопливо. Это подтверждает, что катастрофа произошла именно там.

Министр обороны сообщил, что в районе места происшествия находятся три грузовых судна, а первые корабли ВМС Бразилии доберутся туда утром в среду. "Они начнут работы по поднятию обломков, которые заметили с воздуха", - пояснил Н.ЖОБИМ.

Если удастся найти тела погибших, их по воде доставят в ближайший аэропорт на архипелаге Фернанду-ди-Норонья, а оттуда вывезут на самолетах ВВС Бразилии, пообещал министр.

Самолет A330-200 авиакомпании AirFrance, направлявшийся из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез с экранов радаров 1 июня. На борту аэробуса находились 228 человек, граждане 31 страны, в том числе один россиянин.

Французские власти исключили версию о теракте. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за попадания молнии в самолет, оказавшийся в зоне турбулентности, или же из-за неполадок в электрооборудовании. Расследование обстоятельств катастрофы находится в компетенции правительства Франции, подчеркнул Н.ЖОБИМ.