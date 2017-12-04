Союзники по НАТО завтра обсудят свою политику открытых дверей

Союзники по НАТО намерены обсудить свою политику открытых дверей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сегодня сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Соответствующее обсуждение состоится в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое запланировано на 5-6 декабря.

«Мы завершим встречу министров политикой открытых дверей НАТО. Как показало недавнее вступление Черногории, членство в альянсе возможно для стран, которые достигают реального прогресса в реформах и модернизации. Поэтому мы будем обсуждать, как лучше поддержать те страны, которые стремятся присоединиться к нашему сообществу общей безопасности и общих ценностей», - сказал Столтенберг.

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Кроме того, в повестке дня заседания - вопросы дальнейшей адаптации НАТО, что является «частью подготовки к предстоящему саммиту альянса», который пройдет в июле в Брюсселе. По словам генсека, завтра вместе с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем он представит логотип саммита.

Также министры иностранных дел обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом, глобальные вызовы, включая Северную Корею.

«Сегодня наша безопасность также связана с событиями в Восточной Азии. Последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты показал, что все союзники могут быть в радиусе досягаемости. Наши партнеры в регионе под угрозой», - подчеркнул Столтенберг.

При этом он выразил убеждение, что союзники должны быть четкими и последовательными в осуждении таких действий Северной Кореи и применить давление с требованием выполнения международных санкций.

Как сообщал УНИАН, Пхеньян 28 ноября осуществил очередной запуск баллистической ракеты. Она была выпущена в направлении Японского моря и упала в 250 километрах от побережья Японии. В НАТО и ЕС осудили новые ракетные испытания Северной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян «воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов».