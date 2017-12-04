Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится уже в ближайшее время – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что сотрудничество альянса с Украиной является прочным, а заседание Комиссии Украина-НАТО состоится в ближайшее время.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил в понедельник в штаб-квартире альянса накануне двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоится 5-6 декабря в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об отсутствии в повестке дня заседания комиссии Украина-НАТО.

«Североатлантический Совет недавно (в июле 2017 года) посещала Киев, там у нас было заседание Комиссии Украина-НАТО. У нас есть много встреч на различных уровнях, вскоре здесь, в НАТО, у нас будет заседание Комиссии Украина-НАТО. Таким образом, диалог продолжается, наше партнерство крепкое, и мы, союзники по НАТО, предоставляем Украине поддержку во многих сферах», - сказал Столтенберг.

При этом генсек альянса заверил, что сотрудничество НАТО с Украиной «очень тесное, и мы продолжаем его усиливать».

Как сообщалось ранее, руководство Венгрии заявило о блокировании дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины из-за закона об образовании и, в частности, блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне выше уровня послов.