Два случая заболевания гриппом А/H1N1 зарегистрированы на Ямайке

Первые два случая заболевания гриппом А/H1N1 подтверждены на Ямайке, сообщает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны. Согласно заявлению Минздрава, вирус был обнаружен у двух граждан Ямайки, недавно вернувшихся из США. Оба пациента в настоящее время уже выздоровели, отмечает агентство. "Все контакты больных изучаются. По результатам их анализов, врачи считают, что они здоровы", - отмечается в заявлении Минздрава Ямайки. Ранее в воскресенье о первых случаях заболевания своих граждан смертельно опасным гриппом заявили Турция и Вьетнам. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже подтверждены 15,510 тысячи случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 53 странах, 99 заболевших умерли.

РИА новости