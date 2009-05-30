Один из убитых на Кавказе боевиков - чемпион мира по боевому самбо

Чемпион мира по боевому самбо Мурат Ристов, который в четверг был убит во время спецоперации против боевиков в Нальчике (Кабардино-Балкария), был нормальным адекватным парнем, заявил в пятницу в интервью РИА Новости старший тренер сборной команды России по боевому самбо Александр Конаков.

Спецоперация на улице Мечникова в Нальчике продолжалась в четверг более 15 часов, были убиты двое боевиков, в том числе зарегистрированный в Карачаево-Черкессии 25-летний чемпион мира по боевому самбо Мурат Ристов. Силовики обнаружили на месте два автомата Калашникова и большое количество боеприпасов.

"Как спортсмен и как член сборной команды он был нормальный адекватный парень. Для всех это шок. И что там случилось, мы не в курсе", - сказал Конаков.

"Он был хороший спортсмен, чемпион мира. Представлял сборную России. Мастер спорта международного класса. Вот то, что мы знаем. Все остальное, чем он занимался в личной жизни, мы не в курсе. У него есть личный тренер в Адыгее. Там его ближе знают", - добавил собеседник агентства.