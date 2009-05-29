Российские моряки 14 раз «случайно» выстрелили по поселку под Питером

Российский малый противолодочный корабль в Финском заливе в четверг вечером случайно дал залп по садовому товариществу "Зеленая Роща" в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений также удалось избежать, утверждают военные, однако сам факт обстрела в ВМФ России официально подтвердили лишь в середине следующего дня.

Вместе с тем люди, попавшие под «случайный обстрел» совсем иного мнения. "Было ли страшно? Да не то слово - это был металлический град! Люди стали прятаться в подвалах. Один садовод гулял с внуком, он упал на ребенка и прикрывал его собой до конца обстрела", - сказал РИА Новости председатель садоводческого товарищества Юрий Михайлов.

По его словам, всего было 14 выстрелов, на людей сыпались в основном мелкие, уже остывшие осколки. "Их все вчера милиция собрала, опечатала и увезла", - рассказал председатель садоводства.

"Вчера были сотрудники ФСБ, военной прокуратуры, МВД, все осмотрели, составили протоколы. Судиться с военными никто не собирается пока, люди у нас спокойные, никого душить не хотят", - добавил Михайлов.

Между тем следствие пока не усматривает в инциденте с военным кораблем признаков преступления, сообщил РИА Новости представитель военно-морского следственного отдела Ленинградского военного округа.