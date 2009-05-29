Всемирный банк дает Беларуси $125 млн

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение Беларуси $125 млн. на реализацию проекта в области энергосбережения. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, говорится в заявлении ВБ.

«Это самый крупный кредит, который мы когда-либо выделяли Беларуси, - отметил представитель ВБ Мартин РЕЙЗЕР, курирующий отношения с Украиной, Беларусью и Молдовой. - Мы поддерживаем усилия белорусских властей, направленные на повышение энергетической безопасности, сокращение выбросов углеродов и закладку основы для конкуренции и роста путем улучшения энергосбережения».

Проект, о котором идет речь, предусматривает установку дополнительного современного оборудования в шести отопительных котельных, которое позволит им работать не только на обогрев, но также вырабатывать электроэнергию. За его реализацию будет отвечать государственное предприятие «Белинвестэнергосбережение».