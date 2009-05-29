В Турции упал воздушный шар с туристами: есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб и семеро получили различные травмы в результате падения воздушного шара с иностранными туристами в Турции, сообщают в пятницу местные СМИ.

Инцидент произошел в уезде Аванос туристического центра Кападокия в центральной части страны. Воздушный шар, перевозивший туристов, вскоре после взлета по неизвестным пока причинам упал с 200-метровой высоты.

Обстоятельства происшествия и национальная принадлежность туристов выясняются.

РИА Новости