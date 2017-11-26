На востоке Китая прогремел мощный взрыв (фото, видео)
В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали более 30 человек.
В прибрежном городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая утром в воскресенье, 26 ноября, прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает государственное агентство новостей Синьхуа, ссылаясь на информацию местных властей, спасателей и очевидцев, передает ТСН.
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 9 утра (3:00 по киевскому времени). По неподтвержденным данным, взрыв прогремел на заводе, взрывная волна разбила окна и пробила отверстия в стенах зданий, а также повредила десятки авто на расстоянии почти километра.
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К тому же в соседнем жилом районе, который был якобы выселен, рухнули несколько зданий.
Местные СМИ сообщают, что взорвался не газ, однако что именно стало причиной инцидента, пока неизвестно.
В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали более 30 человек, все они были госпитализированы.
По данным издания South China Morning Post, в результате инцидента погибли два человека.
Watch: Footage shows the aftermath of explosion in Ningbo, east China's Zhejiang Province pic.twitter.com/JvbIdE3Ghp— CGTN (@CGTNOfficial) November 26, 2017
Ранее УНИАН сообщал, что в конце октября в результате взрыва и пожара на заводе по изготовлению фейерверков на западной окраине столицы Индонезии погибли по меньшей мере 47 человек, еще 46 человек получили ранения.