Россия продаст США обогащенного урана на миллиард долларов

Российская компания "Техснабэкспорт" и три американские компании группы энергокомпаний FuelCo подписали три долгосрочных контракта на поставку обогащенного урана, передает корреспондент РИА Новости.

"Объем контракта один миллиард долларов", - заявил глава "Росатома" Сергей Кириенко.

Контракты позволяют осуществлять прямые поставки обогащенного урана трем энергокомпаниям с 2014 по 2020 годы. Группа американских компаний была создана в 2003 году для осуществления поставок ядерного топлива и сопутствующих услуг.

"...Топливо, которое будет изготовлено в рамках данного контракта, будет поставляться на атомные электростанции, расположенные в американских штатах Техас, Миссури и Калифорния. Для 5 миллионов домов в этих штатах данные электростанции будут вырабатывать электроэнергию", - сказал президент группы американских компаний FuelCo Брюс Гамильтон.

Контракты стали первыми после приостановления в 2008 г. антидемпингового расследования поставок российского урана в США. В начале 1990-х годов поставки дешевого урана из России обвалили цены на мировом рынке. США ввели заградительную пошлину на поставки низкообогащенного урана из России в размере 112%. Эта пошлина перекрыла поставки Россией урана в США за пределами квоты по подписанному в 1994 г. межправительственному соглашению ВОУ-НОУ (переработка высокообогащенного урана (ВОУ) из российского ядерного оружия в низкообогащенный уран.