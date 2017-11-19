В Марокко при раздаче гуманитарной помощи погибли не менее 17 человек, еще 38 пострадали

В Марокко в результате массовой паники, возникшей при раздаче гуманитарной помощи, погибли не менее 17 человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, в деревне Сиди Буалем, расположенной недалеко от портового города Эс-Сувейра, передает Deutsche Welle.

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В ходе возникшей давки, по данным властей страны, пострадали по меньшей мере 38 человек. Давка произошла в ходе выдачи продуктовых пакетов на местном рынке, на котором одновременно собрались около тысячи человек. Большинство жертв и пострадавших - женщины. Процесс раздачи продуктов питания не был организован должным образом, что, судя по всему, и привело к трагедии, отметил руководитель одной из марокканских молодежных организаций, участвующей в раздаче помощи малоимущим - распространенной практике в бедных регионах страны.

Местные правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность за трагический инцидент. По данным МВД Марокко, король Мухаммед VI распорядился оказать семьям жертв и пострадавших необходимую поддержку. Кроме того, власти страны возьмут на себя расходы на похороны и медицинскую помощь.