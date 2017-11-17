В НАТО уволили офицера, который заподозрил президента Турции в сотрудничестве с врагом

В НАТО уволили офицера, который заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сотрудничает с врагами.

Как сообщает NTV, после такого скандала, генсек альянса Йенс Столтенберг принес свои извинения Турции и ее лидеру и сообщил, что норвежский офицер, который записал Эрдогана во враги, больше не работает в НАТО.

Как сообщает «ЕП», речь идет о двух отдельных случаях. В первом один из техников нашел в интернете фотографию Ататюрка и использовал ее для представления "вражеских рядов". Во время учений внимание на это обратили турецкие офицеры.

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Во втором случае от имени президента Эрдогана был открыт фальшивый аккаунт в социальной сети, направленный против НАТО и союзников. Человеком, открывшим этот аккаунт, оказался офицер норвежской армии, который имел курдское происхождение.

В связи со скандальными событиями и техника, и офицера уволили. Командование союзных войск НАТО извинилось за скандал. Норвежское командование также оказало свое извинение.