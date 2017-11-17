Генсек НАТО принес извинения Турции в связи со скандалом в ходе учений в Норвегии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг извинился перед Турцией после того, как Анкара решила отозвать 40 своих военнослужащих с учений НАТО в Норвегии в связи со скандалом во время учений в Норвегии.

Как сообщает агентство "Анадолу", инцидент связан с фотографиями «противников» на электронном табло, в числе которых оказался основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк,

а также фейкового окна, который в ходе виртуального общения открыл наемный сотрудник ВС Норвегии от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Столтенберг заявил, что он в курсе инцидентов, произошедших во время учений НАТО в Норвегии, и принес извинения за произошедшую ошибку.

«Я проинформирован об инцидентах, произошедших во время учений НАТО в здании Объединенного центра боевых действий (Joint Warfare Centre, JWC) в городе Ставангер в Норвегии. Приношу свои извинения за произошедшую ошибку. Произошедшее - результат действий одного человека и не отражает позиции НАТО», - сказал генсек.

Также он заявил, что человек, ставший причиной скандала, был немедленно уволен из рядов вооруженных сил Норвегии, и в его отношении начато расследование.

«Этот человек - не сотрудник НАТО, а гражданское лицо, работавшее на Норвегию по найму. С этого момента возможное решение о наказании этого лица будет принято норвежскими властями», - отметил Столтенберг.

По его словам, Турция является важным союзником НАТО и вносит важный вклад в деятельность Альянса.

Эрдоган, сообщая об отзыве турецких военных с учений НАТО, сказал: «Основателя Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и меня выставили в качестве противников. Услышав об этом, глава Генштаба ВС Турции и министр по делам ЕС по пути в Канаду связались с нами и сообщили о случившемся. Глава Генштаба сообщил о решении по отзыву 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение».

Также Эрдоган подчеркнул, что Анкара не пересмотрит свое решение, и добавил, что «подобное претит понятию союзничества».