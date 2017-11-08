Не испытывайте нас: Трамп предостерег Северную Корею

09:54, 08 ноября 2017
Мир
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Трамп призвал все страны объединиться для блокады КНДР.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп предупредил КНДР и лично Ким Чен Ына, что продолжение ядерных провокаций может привести к уничтожению коммунистов. Пишет CNN.

«Северная Корея – это не тот рай, о котором думал ваш дед», - сказал Трамп, добавив «Это ад, которого никто не заслуживает».

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Трамп призвал все страны объединиться для блокады КНДР.

"Я надеюсь, что я говорю не только от имени наших стран (США и Южной Кореи), но от имени всех цивилизованных стран, когда я сообщаю Северной Корее: не недооценивайте нас. Не испытывайте нас", – сказал американский президент.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп не смог посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей из-за плохой погоды. Во время своего визита в Южнокорейскую республику Трамп планировал посетить границу с КНДР. Однако, его вертолет вынужден был совершить посадку после 18 минут полета в демилитаризованной зоне.

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Теги: #Южная Корея#ядерное оружие КНДР#Трамп о КНДР