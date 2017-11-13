В США погибла известная 26-летняя модель: автомобиль на "бешеной" скорости врезался в пальму

Известная модель Стефани Ривера трагически погибла в возрасте 26 лет. Девушка получила критические травмы во время страшного ДТП, пишет Los Angeles Times.

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Отмечается, что авария произошла 5 ноября. Девушку выбросило из Lamborghini, которое двигалось на бешеной скорости и врезалась в пальму вблизи американского города Сан-Диего, передает ТСН.

За рулем авто был 33-летний Майкл Ламас, основатель империи по импорту конопли. Он умер на месте инцидента.

По информации издания, Ривера была перспективной моделью из мексиканского города Тихуана. По информации ее сотрудников, она выделялась профессионализмом и готовностью много работать.