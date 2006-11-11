В Германии ”пятое время года”
10:51, 11 ноября 2006Мир
553 0
Пиво и музыка с 11 утра до февраля
В Рейнской области Германии сегодня начинается карнавальный сезон, который здесь называют «пятым временем года».
Как сообщает «Немецкая волна», официальный старт по традиции состоится в 11 часов 11 минут. В карнавальных центрах Кёльне, Дюссельдорфе и Бонне на улицы выйдут тысячи людей. Участники празднования отныне будут собираться на так называемые «заседания» – собрания карнавальных кружков в пивных, на которых выступают юмористы и музыканты. Рейнский карнавал продлится до февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter