В Германии ”пятое время года”

В Рейнской области Германии сегодня начинается карнавальный сезон, который здесь называют «пятым временем года».

Как сообщает «Немецкая волна», официальный старт по традиции состоится в 11 часов 11 минут. В карнавальных центрах Кёльне, Дюссельдорфе и Бонне на улицы выйдут тысячи людей. Участники празднования отныне будут собираться на так называемые «заседания» – собрания карнавальных кружков в пивных, на которых выступают юмористы и музыканты. Рейнский карнавал продлится до февраля.