В Каталонии сторонники независимости от Испании заблокировали автомобильные трассы и железную дорогу (видео)

Ночью недалеко от французской границы путь легковым автомобилям и грузовикам перекрыли десятки протестующих.

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Перед длинной очередью из остановленных машин протестующие требовали освобождения заключенных сторонников независимости и превращения Каталонии в республику.

Как сообщал УНИАН, отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других бывших чиновников испанского региона в воскресенье, 5 ноября, сдались бельгийской полиции.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех проголосовавших. Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе.