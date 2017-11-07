Paradise Papers: в офшорных документах фигурирует Apple

В журналистском расследовании оффшорных счетов Paradise Papers ("Райские документы» - ред.) фигурирует американская компания Apple. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.

Благодаря некоторым особенностям законодательства в оффшорах компания несколько лет подряд не платила миллиарды налогов. До 2014 года Apple использовала лазейку в налоговом законодательстве США и Ирландии, известную как "double Irish".

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Это известная в США схема оптимизации налоговых обязательств с помощью использования двух ирландских и одной голландской компаний. Она позволила Apple постоянно осуществлять продажи за пределами Северной и Южной Америки - а сейчас это около 55% дохода компании - через ирландские "дочки", которые фактически были оффшорами, и таким образом они не платили никаких налогов.

Apple должна была бы платить ирландский корпоративный налог в размере 12,5% или ставку США в 35%, но разработанная схема помогла ей снизить ставку налога на прибыль за пределами США настолько, что ее иностранные налоговые платежи редко составляли более 5% ее зарубежных прибылей, а потом вообще опустились ниже 2%.