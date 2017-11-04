Пентагон: ИД потеряла почти все территории, захваченные в Ираке

Иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции освободили практически все территории, захваченные ранее боевиками группировки "Исламское государство". Об этом говорится в заявлении на сайте штаба коалиции, пишет Европейская правда.

"Освобождение города Эль-Каим и ключевого пограничного перехода с Сирией является важным этапом в продолжающейся кампании против ИГ. Иракские силы при поддержке международной коалиции теперь освободили почти всю территорию, которую ИГ захватила в Ираке", - отмечается в документе.

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Командующий операцией Inherent Resolve, которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США, генерал-майор Роберт Уайт заявил, что США продолжат оказывать поддержку Багдаду.

Ранее на этой неделе сирийская правительственная армия и ее союзники отбили у боевиков последний крупный оплот - город Дейр-эз-Зор.

"Исламское государство" понесло самые значительные потери в этом году. В июле ИГ потеряла контроль над иракским городом Мосул – своей фактической "столицей" в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракку – де-факто "столицу" боевиков в Сирии.