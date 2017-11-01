Гага Руки-ножницы, демоническая Гросу и зубастая Хайди: чем удивляли звезды на Хэллоуин (фото)

Весь мир отпраздновал Хэллоуин. Этот древний праздник, который объединился с католическим Днем всех святых и к которому готовятся не только в Великобритании, США или Франции, а и в Украине. Конечно, никто не соблюдал все правила, но украшал дом и себя с радостью.

Традиционно шоу-бизнес ждал ежегодной хеллоуинской вечеринки от 44-летней модели Хайди Клум. Она известна тем, что придумывает себе самые крутые карнавальные образы, пользуясь сложным гримом. Не стал исключением и 2017-й. Хайди уже превращалась в Бетти Буп, Женщину-кошку, Джессику Рэббит из киномультфильма «Кто подставил кролика Роджера», а на этот раз настала очередь оборотня из фильма 1985 года «Оборотень» с Майклом Джеем Фоксом, поставленного в декорации из клипа Майкла Джексона Thriller.

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Хотя многие шутники и блогеры предсказывали исключительную популярность клоуна Пеннивайза из кинговского «Оно», Адель все же очень удачно и совершенно непохоже обыграла этот образ. Певица нарядилась кукольным клоуном, в костюме которого также угадываются индийские мотивы (достаточно посмотреть на фотографию). Образ такого кукольного клоуна вызвал лишь одобрение публики.

«Крепкий орешек» Голливуда предстал перед поклонниками в совсем неожиданном образе – трогательной и одновременно жутковатой девочки-близняшки из культовой картины «Сияние». Кстати, полностью воплотить в жизнь персонажей Уиллису помог его помощник, который также облачился в похожее кружевное платье, парик с каштановыми волосами и сандалии.

Леди Гага нарядилась на Хэллоуин легендарным персонажем Джонни Деппа – Эдвардом Руки-ножницы.

Певица сделала идеальный грим, парик и одежда тоже соответствовали выбранному образу. А на вечеринке она случайно встретила девушку, которая оделась капитаном Джеком Воробьем – другим известным героем Деппа. Но, конечно, Гага не была бы собой, если бы не привнесла в образ ничего своего. Ее Эдвард разгуливал в сапогах на невероятно высокой платформе.

Украинская певица Алина Гросу стала демоном, не на шутку перепугав своих поклонников.

Так, в своем фотоблоге Алина поделилась очень реалистичными снимками демонического образа на вечеринке в честь Хэллоуина.