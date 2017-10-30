В Британии просто на улице нашли флешку с данными о безопасности аэропорта Хитроу

В Лондоне просто на улице нашли флэшку с секретными файлами по безопасности аэропорта Хитроу, говорится в сюжете ТСН.

Карту памяти, на которой содержалось 76 папок с информацией, подобрал прохожий, который и передал материал в СМИ.

В частности, на флешке, содержалась информация о мерах безопасности на тот случай, когда аэродромом пользуется королева.

На носителе также была инструкция того, как попасть к закрытым зонам аэропорта. Администрация Хитроу уже сообщила, что планы безопасности изменила.

Как повідомлдяв УНИАН ранее, лошади королевы Великобритании Елизаветы II выиграли более 7 миллионов фунтов стерлингов, что около 7,5 млн евро, за последние 30 лет гонки.