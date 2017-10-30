В Британии просто на улице нашли флешку с данными о безопасности аэропорта Хитроу
13:56, 30 октября 2017Мир
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Карту памяти, на которой содержалось 76 папок с информацией, подобрал прохожий, который и передал материал в СМИ.
В аэропорту заявили, что уже изменили план / скриншот
В Лондоне просто на улице нашли флэшку с секретными файлами по безопасности аэропорта Хитроу, говорится в сюжете ТСН.
Карту памяти, на которой содержалось 76 папок с информацией, подобрал прохожий, который и передал материал в СМИ.
В частности, на флешке, содержалась информация о мерах безопасности на тот случай, когда аэродромом пользуется королева.
На носителе также была инструкция того, как попасть к закрытым зонам аэропорта. Администрация Хитроу уже сообщила, что планы безопасности изменила.
Как защитить королеву. В Лондоне нашли флешку с секретами безопасности аэропорта Хитроу
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