В Британии рухнула крыша школы: 14 детей пострадали
Пострадавшим ученикам по 13 лет
Четыре ребенка получили серьезные ранения в результате обрушения крыши в школе Великобритании. Они получили повреждения головы, шеи и спины. Всего пострадали 14 детей, пишет британская газета Guardian.
Инцидент произошел в колледже Minster, расположенном на острове Шеппи в графстве Кент в 50 км восточнее Лондона. Крыша обрушилась в спортивном зале, сообщается на сайте британского канала Sky News во вторник.
Пострадавшим ученикам по 13 лет. Они сдавали экзамен по управлению личными финансами в момент происшествия.
Одна из учениц так описывает случившееся: "Мы услышали треск в начале теста, затем он прекратился, мы услышали его снова, и тогда потолок просто обрушился". По ее словам, всех отправили домой, передает сайт This is Kent.
По информации Совета графства Кент, в здании школы обрушился канал теплотрассы. Предположительно, под завалами никого нет.
В полиции графства подтверждают информации о 13 пострадавших учениках. Один из них был доставлен в больницу на вертолете.
На месте происшествия продолжают находиться офицеры полиции и представители служб спасения.
Школа закрыта на один день.