В Британии рухнула крыша школы: 14 детей пострадали

Четыре ребенка получили серьезные ранения в результате обрушения крыши в школе Великобритании. Они получили повреждения головы, шеи и спины. Всего пострадали 14 детей, пишет британская газета Guardian.

Инцидент произошел в колледже Minster, расположенном на острове Шеппи в графстве Кент в 50 км восточнее Лондона. Крыша обрушилась в спортивном зале, сообщается на сайте британского канала Sky News во вторник.

Пострадавшим ученикам по 13 лет. Они сдавали экзамен по управлению личными финансами в момент происшествия.

Одна из учениц так описывает случившееся: "Мы услышали треск в начале теста, затем он прекратился, мы услышали его снова, и тогда потолок просто обрушился". По ее словам, всех отправили домой, передает сайт This is Kent.

По информации Совета графства Кент, в здании школы обрушился канал теплотрассы. Предположительно, под завалами никого нет.

В полиции графства подтверждают информации о 13 пострадавших учениках. Один из них был доставлен в больницу на вертолете.

На месте происшествия продолжают находиться офицеры полиции и представители служб спасения.

Школа закрыта на один день.

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