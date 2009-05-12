Немецкая полиция не извинялась перед Луценко: не за что было

«Вице-президент земельного управления полиции Гюнтер Гефнер не извинялся перед Луценко», - сказал «Немецкой волне» спикер МВД земли Гессен Михаель Бусер. Для извинений, по словам спикера министерства, не было никаких оснований. Как объяснил Бусер, вице-президент земельной полиции прибыл в участок к Юрию Луценко исключительно для выяснения обстоятельств инцидента, «поскольку этого от господина Гефнера требовала должностная обязанность».

Немецкая волна напоминает, что во время пресс-конференции в Киеве Юрий Луценко заявил, что после инцидента в аэропорту Франкфурта «перед ним извинился официальный представитель немецкой власти». По словам министра, перед ним официально извинялся «начальник полиции земли Гессен господин Гефнер», и стороны согласились с тем, что инцидент исчерпан.