Истекает срок подачи заявок на территории мирового шельфа

Великобритания подала официальную заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа на обширные территории в Южной Атлантике, где могут быть сосредоточены большие запасы нефти и газа, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Заявка касается территории подводного шельфа вокруг Фолклендских островов, архипелага Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.

Подаче заявки предшествовала длительная и тщательная процедура сбора и анализа детальных геологических и геофизических изысканий, проводившихся британскими учеными-гидрографами.

По словам экспертов, наиболее интересным для освоения будет шельфовое пространство вокруг Фолклендских островов, где может быть сосредоточено до 60 миллионов баррелей нефти.

Великобритания уже сейчас ведет разведку и пробную добычу полезных ископаемых в 200-мильной экономической зоне вокруг архипелага.

Срок подачи заявок на принадлежность территорий континентального шельфа на расстояние до 350 миль от береговой линии истекает 13 мая этого года. По состоянию на понедельник, различные страны мира подали 46 индивидуальных и коллективных заявок на освоение шельфовых территорий в разных уголках Мирового океана.

Первой из поданных заявок является заявка Российской Федерации на освоение арктического шельфа в Северном Ледовитом океане, представленная в Комиссию еще в 2001 г. Около половины всех заявок были официально поданы в апреле-мае этого года.

Комиссия ООН рассмотрит все заявки на заседании в Нью-Йорке в марте-апреле 2010 года.

"Успешное завершение этого процесса подтвердит границы юрисдикции Соединенного Королевства над ее континентальным шельфом и, таким образом, обеспечит наши суверенные права по освоению шельфа на благо будущих поколений", - заявил в понедельник замминистра иностранных дел, министр по делам Африки, Азии и ООН лорд Маллок-Браун.

Ранее Великобритания также подала в Комиссию ООН заявки на расширение границ континентального шельфа вокруг острова Вознесения в Южной Атлантике и скалы Роколл в северной части Атлантического океана.

РИА «Новости»

