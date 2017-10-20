Постпред США в ООН назвала вмешательство России в президентские выборы "войной"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что считает вмешательство России в ход президентских выборов в 2016 году "войной", передает ZN.ua со ссылкой на CNN.

"Когда страна вмешивается в выборы другой страны - это война… Они делают это повсюду, и это их новое оружие", - сказала Хейли.

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Американский дипломат также выразила убеждение, что США должны привлечь Россию к ответственности.

"Россияне, да благословит их Бог, спрашивают, почему американцы настроены против России? И почему мы ввели санкции? Не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем антироссийскими", - добавила Хейли.

Ранее сообщалось, что большинство американцев в значительной степени уверены, что Россия сумела воздействовать на избирательный процесс в США через Facebook и другие социальные сети.