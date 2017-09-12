СМИ узнали, когда Путин объявит о желании снова стать президентом РФ

В администрации российского президента подтвердили, что выдвижение в президенты Владимира Путина планируется провести в два этапа. Причем первый этап, на котором глава РФ публично объявит о своем согласии пойти на новый срок, намечен на ноябрь, до этого планируется провести сразу несколько мероприятий с участием Путина, передает КоммерсантЪ.

Согласно планам Кремля, первый этап запланирован на ноябрь: глава государства даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

По словам источника издания, формат события должен чем-то напоминать "прямую линию президента": общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

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При этом день президентских выборов может быть перенесен на дату подписания договора об аннексии Крыма — 18 марта.

Второй этап предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

По одной из версий, помогать сбору подписей будет актив партии "Единая Россия", но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба.

Как сообщал УНИАН, в Кремле хотят максимально отсрочить старт избирательной кампании Владимира Путина, перенеся его на конец года. Поэтому на "Прямой линии" глава РФ не объявил о выдвижении, а лишь обозначил темы будущей кампании.