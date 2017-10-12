США выходят из ЮНЕСКО (видео)

ЮНЕСКО, культурное и образовательное агентство ООН выразило сожаление в четверг по поводу официального решения Соединенных Штатов покинуть организацию, как сообщает Reuters.

"Получив официальное сообщение Государственного секретаря США, Рекса Тиллерсона, как Генеральный директор ЮНЕСКО, я хочу выразить глубокое сожаление по поводу решения Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в заявлении.

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Бокова добавила, что решение США иллюстрирует потерю многосторонних "отношений и семьи" ООН.

Ранее Соединенные Штаты отменили свой существенный бюджетный взнос в ЮНЕСКО в 2011 году, протестуя против решения о предоставлении палестинцам полноправного членства.

Соединенные Штаты, чей вклад в ЮНЕСКО составляет около $80 млн в год, что составляет около пятой части бюджета организации, все еще должны голосовать во время встречи исполнительного совета и, как ожидается, будут сохранять статус наблюдателя в организации.