Сенаторы США раскритиковали Белый дом за промедления с законом о санкциях против России
Задержка вызывает сомнения в преданности Администрации Трампа выполнению закона относительно санкций.
В США два сенатора обвинили администрацию президента Дональда Трампа в промедлении с введением нового закона, усиливающего санкции в отношении России. Об этом сообщает Голос Америки.
В частности, в среду офис сенатора-демократа Бена Кардина обнародовал совместное с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном заявление, в котором напомнил Администрации Дональда Трампа, что до 1 октября они должны были объявить о введении новых санкций против российских секторов разведки и обороны, согласно Закону «Противостояние противникам Америки путем санкций».
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«Задержка вызывает сомнения в преданности Администрации Трампа выполнению закона о санкциях, который был подписан два месяца назад, после месяцев дебатов и переговоров в Конгрессе. У них было достаточно времени, чтобы начать действовать», - говорится в заявлении.
Также в документе высказывается критика относительно нехватки лидерства и дипломатических усилий по привлечению европейских союзников к усилению давления на Москву. Намерения Конгресса были четко понятны и поддержаны обеими партиями, подчеркнули сенаторы.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал документ о распределении ряда функций между госсекретарем, главой минфина и начальником национальной разведки. Отмечается, что госсекретарь Рекс Тиллерсон будет курировать вопросы санкций в отношении России и КНДР.