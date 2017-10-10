Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

Совет Европейского Союза во вторник, 10 октября, ужесточил санкции против Северной Кореи в рамках выполнения решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, как сообщает DW.

Как сказано в сообщении Совета ЕС, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН от 11 сентября 2017 года. В пресс-релизе отмечается, что санкции были приняты "в ответ на продолжающуюся активность КНДР в области ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушение и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН".

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Также в пресс-релизе отмечается, что ЕС работает над собственными, дополнительными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиление их эффекта.

Напомним, что резолюция СБ ООН предусматривает ограничения на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено покупать до двух миллионов баррелей в год. Ограничивается также импорт в Северную Корею сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата. Документ также предусматривает полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно ощутимым ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР 752,5 миллиона долларов. Кроме этого, вводится запрет выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи за рубежом.

Напомним, 3 сентября КНДР осуществила шестое испытание ядерного оружия, которое стало самым мощным в истории страны. Испытание вызвало землетрясение, которое было ощутимым в соседних Китае и Южной Корее. Пхеньян заявил, что испытал водородную бомбу.