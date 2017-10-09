Ким Чен Ын назвал ядерную программу КНДР "драгоценным мечом"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна "драгоценным мечом", призванным защитить КНДР от агрессии. Об этом сообщает Voice of America.

"Ядерное оружие является мощной силой сдерживания, гарантирующей суверенитет страны в условиях затяжных ядерных угроз американских империалистов", - заявил лидер КНДР.

Его заявление прозвучало на пленуме Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи в субботу, почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что "только одна вещь остановит Северную Корею".

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Также во время выступления Ким Чен Ын признал, что противостояние Северной Кореи с США, Японией, Южной Кореей и другими странами в связи с программой Пхеньяна по созданию ядерного оружия представляет собой "сложную международную ситуацию".

При этом Ким Чен Ын пообещал продолжать развивать экономику страны параллельно с развитием оружейной программы КНДР, несмотря на ужесточение санкций ООН, направленных на снижение доходов Пхеньяна от экспорта. По его словам, Северная Корея проходит через "испытания" в "суровой" обстановке, но несмотря на это ее экономика растет.