В Иране в результате ДТП погибли 28 паломников

На западе Ирана в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 28 паломников, следовавших к святым местам в Ираке, 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, автокатастрофа произошла в районе Иламе, расположенном в 710 км к юго-западу от Тегерана. По данным полиции, ее причиной стало превышение водителем автобуса скоростного режима и неисправность отдельных узлов транспортного средства.