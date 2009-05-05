В Иране в результате ДТП погибли 28 паломников
00:11, 05 мая 2009Мир
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Водитель превысил скорость
На западе Ирана в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 28 паломников, следовавших к святым местам в Ираке, 9 человек получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, автокатастрофа произошла в районе Иламе, расположенном в 710 км к юго-западу от Тегерана. По данным полиции, ее причиной стало превышение водителем автобуса скоростного режима и неисправность отдельных узлов транспортного средства.
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