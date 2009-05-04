Как заработать на пластиковых бутылках

Жители Бельгии в условиях экономического кризиса нашли способ заработать на пластиковых бутылках. Как пишет местная газета Het Belang van Limbourg, бельгийцы теперь сдают тару в соседней Голландии. За каждую пустую емкость специальный автомат-приемник в супермаркетах выдает 25 евроцентов. Дело в том, что в Голландии стоимость пластиковой тары включена в стоимость питьевой воды, а в Бельгии денег за нее не взимают и бутылки сдаются на переработку совершенно бесплатно.

Эхо Москвы