В Стамбуле полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом
17:59, 01 мая 2009Мир
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...и водометами
Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в центре Стамбула.
Стражи правопорядка применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и не пустить демонстрантов на центральную площадь Таксим, передает радиостанция «Эхо Москвы».
В конце апреля турецкие власти признали 1 мая официальным праздником, однако правительство, ссылаясь на соображения безопасности, отвергло просьбу левых профсоюзов, которые хотели провести демонстрацию на этой площади.
В 1977 году, по разным оценкам, от 34 до 42 человек погибли на этой площади после того, как неизвестные провокаторы открыли огонь по массовой первомайской демонстрации, вызвав давку.
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