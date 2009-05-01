В Стамбуле полиция разгоняла демонстрантов слезоточивым газом

Столкновения между полицией и демонстрантами произошли в центре Стамбула.

Стражи правопорядка применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу и не пустить демонстрантов на центральную площадь Таксим, передает радиостанция «Эхо Москвы».

В конце апреля турецкие власти признали 1 мая официальным праздником, однако правительство, ссылаясь на соображения безопасности, отвергло просьбу левых профсоюзов, которые хотели провести демонстрацию на этой площади.

В 1977 году, по разным оценкам, от 34 до 42 человек погибли на этой площади после того, как неизвестные провокаторы открыли огонь по массовой первомайской демонстрации, вызвав давку.