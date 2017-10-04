СМИ показали фото и видео из гостиничного номера лас-вегасского стрелка

В Сети появились фото из гостиничного номера, который использовал 64-летний американский стрелок Стивен Пэддок, который убил 59 человек в Лас-Вегасе во время фестиваля кантри-музыки.

Снимки представила журналистка Жакли Генри в своем Twitter.

EXCLUSIVE: these are 2 of 23 guns found in #LasVegas shooter's hotel room at #MandalayBay - hammer, bipod, optics, ammo. 59 lives. Chilling. pic.twitter.com/gManlUIeZI — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) October 3, 2017

"Это 2 из 23 стволов, найденных в гостиничном номере Mandalay Bay в Лас-Вегасе - молот, сошка, оптика, боеприпасы. 59 жизней. Ужас", - написала она.

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Кроме того, телеканал ABC опубликовал видео с номера стрелка. Дверь в комнату изрешеченная пулями и сорвана с петель, а сам вход заклеен полицейской лентой.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect's hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJSpic.twitter.com/a3jGl5xhIR — ABC News (@ABC) October 3, 2017

Напомним, вечером 1 октября возле одного из казино в Лас-Вегасемужчина открыл стрельбу. Полиция сообщила, что предполагаемого нападавшего было ликвидировано. По меньшей мере 50 человек погибли, более 500 - ранены.

Личность стрелка установили, им оказался 64-летний Стивен Пэддок. Он находился в номере отеля и казино «Мандалай Бей» на 32 этаже, из окна которого и стрелял. Никаких требований убийца не выдвинул.

Трагедия случилась во время кантри-фестиваля, на который пришли около 30 тысяч человек. Сейчас это самое крупное массовое убийство за всю историю США.