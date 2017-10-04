СМИ показали фото и видео из гостиничного номера лас-вегасского стрелка

06:03, 04 октября 2017
Мир
18 0

На фото - оптика к оружию и боеприпасы.

Одна из винтовок убийцы / фото twitter.com/JacquiHeinrich

В Сети появились фото из гостиничного номера, который использовал 64-летний американский стрелок Стивен Пэддок, который убил 59 человек в Лас-Вегасе во время фестиваля кантри-музыки.

Снимки представила журналистка Жакли Генри в своем Twitter.

"Это 2 из 23 стволов, найденных в гостиничном номере Mandalay Bay в Лас-Вегасе - молот, сошка, оптика, боеприпасы. 59 жизней. Ужас", - написала она.

Читайте такжеВице-президент CBS лишилась работы из-за своего поста о жертвах расстрела в Лас-Вегасе

Кроме того, телеканал ABC опубликовал видео с номера стрелка. Дверь в комнату изрешеченная пулями и сорвана с петель, а сам вход заклеен полицейской лентой.

Напомним, вечером 1 октября возле одного из казино в Лас-Вегасемужчина открыл стрельбу. Полиция сообщила, что предполагаемого нападавшего было ликвидировано. По меньшей мере 50 человек погибли, более 500 - ранены.

Личность стрелка установили, им оказался 64-летний Стивен Пэддок. Он находился в номере отеля и казино «Мандалай Бей» на 32 этаже, из окна которого и стрелял. Никаких требований убийца не выдвинул.

Трагедия случилась во время кантри-фестиваля, на который пришли около 30 тысяч человек. Сейчас это самое крупное массовое убийство за всю историю США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
Теги: #стрельба в Лас-Вегасе#номер лас-вегасского стрелка#фото видео Лас-Вегас