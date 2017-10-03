В машине убийцы из Лас-Вегаса нашли вещество для создания взрывчатки

В автомобиле Стивена Пэддока, который открыл стрельбу по толпе людей в Лас-Вегасе, обнаружили нитрат аммония. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местные власти.

Издание отмечает, что это соединение может использоваться для изготовления взрывчатых веществ.

По данным полиции Лас-Вегаса, в номере Пэддока в отеле были обнаружены 16 единиц оружия.

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Ранее сообщалось, что полиция обнаружила еще 18 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов и взрывчатые вещества в доме стрелявшего.

В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции.