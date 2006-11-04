Молдавская милиция разогнала ”Имперский марш”

Власти Молдавии не дали активистам Евразийского союза молодежи провести в столице страны "Имперский марш".

На официальном сайте Евразийского союза молодежи сообщается, что в Кишеневе арестован лидер ЕСМ-Молдова - Антон Войцеховский и лидер ЕСМ-Москва Владимир Никитин.

Планировалось, что участники аналога "Русского марша" - "Имперского марша" пройдут в Кишиневе по улице Штефана чел Маре, мимо Верховного совета и Администрации президента Молдавии к памятнику Пушкина. Однако сотрудники правоохранительных органов Молдавии доступ на улицу Штефана чел Маре перекрыли.

Участники "Имперского марша", несущие транспаранты с лозунгами: "НАТО – вон из Молдовы!", "Воронин – чемодан, вокзал, Брюссель!" и "Слава России, Слава Молдавии, Слава Империи", - попытались провести шествие по проспекту Ренаштарий. Однако в районе парка Кафедрального собора демонстранты были остановлены сотрудниками правоохранительных органов, которые разогнали шествие.

Лента.ру