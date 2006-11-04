В Петербурге подрались антифашисты и участники ”Русского марша”

В Санкт-Петербурге произошла драка антифашистов с националистами, сообщает Лента.ру

со ссылкой на питерское интернет-издание.

В центре Петербурга, передает корреспондент с места событий, на пересечении Литейного и Невского проспектов произошла драка антифашистов с националистами.

Сотрудники милиции пыталась не допустить столкновения антифашистов, находившихся на Невском, и националистов, двигавшихся по Литейному. Однако участники шествия националистов сумели прорваться через оцепление и пройти на Невский.

Район при пересечении Литейного и Невского проспектов перекрыт. К месту происшествия прибыли два бронетранспортера. По официальным данным ГУВД Петербурга, задержаны около 10 участников драки, остальным удалось скрыться.

Милиция применяла слезоточивый газ и другие спецсредства. Информации о пострадавших пока не поступало.

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