В Японии распустили нижнюю палату парламента

Император Японии Акихито официально распустил нижнюю палату парламента по представлению премьер-министра страны Синдзо Абэ, объявил председатель палаты Тадамори Осима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK.

Как передает телеканал, избирательная кампания нового созыва нижней палаты парламента формально начнется 10 октября, а само голосование пройдет 22 октября. Некоторые оппозиционные депутаты бойкотировали сессию и обвинили премьер-министра, инициировавшего роспуск палаты представителей, в боязни открытой критики и дебатов с политическими противниками.

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По информации газеты Japan Times, о роспуске палаты парламента было объявлено на ее экстренной сессии 28 сентября. Издание отмечает, что роспуск палаты позволит премьер-министру Абэ подготовиться к противостоянию с оппозицией.

Абэ объяснял свое решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей на продвижения своей экономической политики и повышения потребительского налога, также он говорил о необходимости реагировать на угрозы со стороны Северной Кореи.