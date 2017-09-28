Французские политики, открывавшие "представительство ДНР" в Марселе, ездили на оккупированный Донбасс - СБУ

Пятеро французских граждан, которые присутствовали на церемонии открытия так называемого представительства "ДНР" в Марселе (Франция), ранее посещали оккупированные части Донбасса и Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook.

Отмечается, что участие в открытии в Марселе фейкового представительства террористической организации «ДНР» приняли маргинальные французские политики и эксперты, которые финансируются Кремлем.

"СБ Украины хорошо известны личности пяти французских граждан, которые присутствовали на «церемонии открытия центра ДНР» в Марселе. «Председатель центра» Хубер Файяр вместе с «единомышленниками» Кристианом Борелли и Кристианою Пуйоль прибыли в «ДНР» летом 2017 года через территорию России. В Москве они, в частности, имели встречу с предательницей Украины Натальей Поклонской, актрисой «home-video». В временно оккупированном Донецке «делегация» подписала соглашение об открытии «центра» с так называемой и.о. министра иностранных дел «ДНР» Никаноровой", - говорится в сообщении.

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Также на открытии «представительства» присутствовал президент объединения «Моя страна Франция» Жак Клостерман, который посещал ОРДЛО еще в 2016 году, когда его структура входила в «Национальный фронт». Перед выборами 2017 года это объединение было исключено из коалиции Марин Ле Пен.

Пятый «почетный гость» открытия «центра» Ксавье Моро – французский аналитик и военный эксперт. За последнее время неоднократно озвучивал тезисы выгодные кремлевской пропаганде и организовывал публичные мероприятия за деньги российских спецслужб.

"На сегодня после публичного заявления Министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно открытия в Марселе фейкового «центра ДНР» французский МИД официально обратился к правоохранительным органам страны проверить законность открытия на территории Франции представительства террористической организации", - подытожили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, во французском Марселе зарегистрировали представительство контролируемых Россией боевиков "ДНР" как общественное объединение, но не собираются предоставлять приспешникам Кремля дипломатический статус.