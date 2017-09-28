В Мексике прошел "дождь" из рыбы (видео)
08:42, 28 сентября 2017Мир
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Управление гражданской обороны штата сообщило, что маленькие рыбины в буквальном смысле падали с неба.
Дождь выпал над мексиканским городом Тампико / фото facebook.com/ProteccionCivildeTamaulipas
В Мексике, в городе Тампико в штате Тамаулипас, прошел «дождь» из маленькой рыбы. Об этом в Facebook сообщило управление гражданской обороны штата.
В сообщении отмечается, что маленькие рыбины в буквальном смысле падали с неба.
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