В России заявили о полной ликвидации арсенала химического оружия

В России заявили о полной ликвидации химического оружия. Команду на уничтожение последнего химического боеприпаса дал по телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии российский президент Владимир Путин, после чего боезаряд был утилизирован, передает радио Свобода. «Сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия», – заявил он.

Читайте такжеЭксперты полностью опровергли версию РФ о складах повстанцев с химоружием в СирииВладимир Путин также заявил, что США не выполняют свои обязательства по ликвидации химического оружия. По его словам, в Вашингтоне уже трижды переносили сроки утилизации. В США это заявление пока не комментировали.

В среду в Удмуртии прошел телемост по уничтожению последнего химическогобоеприпаса из российских арсеналов. В нем, помимо прочих, принимал участие представитель Организации по запрещению химического оружия Рао Хамид Али. Объекты, на которых ликвидировали ядовитые вещества, переориентируют на производство химической и фармацевтической продукции.

Россия взяла на себя обязательства по утилизации арсенала химических боеприпасов в 2001 году. Тогда в стране находилось около 40 тыс. тонн отравляющих веществ – это самые большие запасы в мире на тот момент. Согласно международным обязательствам, Россия должна уничтожить химоружие до 31 декабря 2018 года.