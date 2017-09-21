В аэропорту Стамбула потерпел крушение частный самолет (фото)
Самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.
Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле был закрыт после того, как частный самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе, сообщает Dogan.
Как известно, самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.
Речь идет о самолете Citation VII, который вмещает восемь пассажиров, передает РБК со ссылкой на Hurriyet.
По данным издания HaberTurk, инцидент произошел во время посадки. При аварии на самолете началось возгорание. В результате происшествия, как уточняет издание со ссылкой на заявление министерства транспорта Турции, пострадали четыре человека. Степень тяжести их ранений не уточняется.
Инцидент, по информации пресс-службы, произошел вечером 21 сентября. Потерпевший крушение самолет, вылетев из Ататюрка, направлялся в кипрский аэропорт Эрджан. Однако спустя некоторое время экипаж лайнера решил вернуться и запросил разрешение на посадку, сообщив о некой «неисправности». При приземлении он, как пишет HaberTurk, «по неопределенной причине» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Два пилота, находившиеся на борту самолета во время происшествия, по данным HaberTurk, покинули место происшествия, отделавшись «небольшими царапинами».
Как пояснил Hurriyet генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши, аэропорт продолжит свою работу после того, как на взлетной полосе ликвидируют последствия аварии. Пассажирам он посоветовал следить за изменениями в своих рейсах на сайтах авиаперевозчиков.