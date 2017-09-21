В аэропорту Стамбула потерпел крушение частный самолет (фото)

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле был закрыт после того, как частный самолет потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе, сообщает Dogan.

Как известно, самолет совершил аварийную посадку, после чего загорелся.

Речь идет о самолете Citation VII, который вмещает восемь пассажиров, передает РБК со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания HaberTurk, инцидент произошел во время посадки. При аварии на самолете началось возгорание. В результате происшествия, как уточняет издание со ссылкой на заявление министерства транспорта Турции, пострадали четыре человека. Степень тяжести их ранений не уточняется.

Инцидент, по информации пресс-службы, произошел вечером 21 сентября. Потерпевший крушение самолет, вылетев из Ататюрка, направлялся в кипрский аэропорт Эрджан. Однако спустя некоторое время экипаж лайнера решил вернуться и запросил разрешение на посадку, сообщив о некой «неисправности». При приземлении он, как пишет HaberTurk, «по неопределенной причине» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Два пилота, находившиеся на борту самолета во время происшествия, по данным HaberTurk, покинули место происшествия, отделавшись «небольшими царапинами».​

Как пояснил Hurriyet генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши, аэропорт продолжит свою работу после того, как на взлетной полосе ликвидируют последствия аварии. Пассажирам он посоветовал следить за изменениями в своих рейсах на сайтах авиаперевозчиков.​