Сотрудникам "Яндекса" запретили вставать с мест за полчаса до приезда Путина в офис

Президент России Владимир Путин приехал в офис "Яндекса", чтобы поздравить компанию с 20-летием. Путину покажут проект беспилотного автомобиля, передает Медуза.

Как сообщает The Bell, в той части бизнес-центра, куда приехал президент РФ, ввели вход по паспортам. Как минимум одного сотрудника компании — Алексея Сокирко — не пустили на работу, поскольку он находится в неком "черном списке".

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16 сентября Сокирко, который, судя по Facebook, не раз участвовал в оппозиционных акциях, писал, что если увидит Путина в офисе, плюнет ему в лицо.

В последние полчаса перед приездом Путина сотрудникам запретили вставать с мест, вплоть до запрета на посещение туалета, рассказал источник "Медузы" в компании. По его словам, в офисе очень много недовольных. По словам собеседника, официально сотрудникам даже разрешили не приходить на работу вообще.