"Простите, мне не стыдно": модель-пышка прогулялась по городу в нижнем белье (фото)

Известная модель plus-size Эшли Грэм появилась на улице Нью-Йорка только в нижнем белье. В своем Instagram модель обнародовала снимок, на котором позирует в спортивном комплекте белья.

Модель Эшли Грэм уже давно дала всем понять, что ничуть не стесняется своего пышного тела. Более того, она им гордится, а потому с радостью снимается в откровенных фотосессиях и может пройтись по улицам города, демонстрируя пышные формы.

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"Простите, мне не стыдно", — подписала модель снимок.

Накануне, в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 11 сентября, прошел показ канадского бренда Addition Elle. Участие в показе приняли модели plus-size, среди них была также Эшли Грэм.

Манекенщица не первый раз выходит на подиум в нижнем белье. В прошлом году на показе Addition Elle она также дефилировала по подиуму, а после шоу дала комментарий журналистам, в котором заявила о том, что женщины красивы в любом виде и не нужно стесняться своих форм.