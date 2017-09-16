Британия после выхода из ЕС сохранит санкционную политику против России - министр по делам Европы

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии после выхода из Европейского Союза сохранит санкционную политику против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

"Что стоит на кону? Не только право Украины как суверенного независимого государства выбирать собственное будущее... Но все доверие к международному порядку, основанному на правилах", - заявил Данкан.

По его словам, европейская и международная безопасность зависит от соблюдения этого порядка.

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"И именно поэтому согласованный и решительный международный ответ действиям России очень важен. Санкции против России должны оставаться важной частью этого ответа", - подчеркнул Данкан.

"Неизменное единство ЕС, США и "Большой семерки" относительно санкций направляет очень мощный сигнал нашего общего неприятия российских действий и свидетельствует о нашем общем настрое относительно того, что России нельзя позволять безнаказанно нарушать международное право", - подчеркнул министр по делам Европы.

"И мы в Соединенном Королевстве, когда мы покинем ЕС, у нас будут наши собственные полномочия по введению санкций, утвержденные законом, чтобы мы могли сотрудничать с ООН и ЕС по введению санкций", - подчеркнул Данкан.