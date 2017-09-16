Уровень угрозы в Британии после теракта поднят до критического

Уровень террористической угрозы в Великобритании после взрыва в лондонском метро поднят с серьезного до критического. Об этом заявила премье-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Би-Би-Си.

Этот уровень является наивысшим и означает непосредственную угрозу новых нападений.

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Уровень террористической угрозы устанавливается Объединенным центром анализа терроризма, куда входят эксперты из состава полиции, разведслужб и других силовых структур.

Ранее экстремистская группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв, в результате которого пострадало более 20 человек.

Напомним, в пятницу утром, 15 сентября, в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. По последним данным, ранения получили 29 человек.